Fête de la musique à St Jean de Moirans Saint-Jean-de-Moirans, 21 juin 2021-21 juin 2021, Saint-Jean-de-Moirans.

Fête de la musique à St Jean de Moirans 2021-06-21 15:30:00 15:30:00 – 2021-06-21

Saint-Jean-de-Moirans Isère Saint-Jean-de-Moirans

Venez fêter la musique à St Jean de Moirans avec des animations culturelles et sportives pour les enfants et les jeunes (maquillage, boule, sculptures sur ballons…). A partir de 17h divers groupes de musique. Restauration et boisson au P’tit Café.

mairie@st-jean-de-moirans.fr +33 4 76 35 32 57 http://www.st-jean-de-moirans.fr/

