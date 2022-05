Fête de la Musique à Salviac : Concert de la Chorale “Jouez et Chantez” Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Salviac Lot En cas de pluie, repli possible. Venez profiter du concert de la chorale “Jouez et Chantez” de Salviac pour la Fête de la Musique !

A cette occasion, les propriétaires du Château Lacoste vous ouvrent les portes du jardin où se produira la chorale.

En cas de pluie, repli possible. +33 5 65 27 16 82

