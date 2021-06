Saint-Quentin Saint-Quentin 02100, Saint-Quentin Fête de la musique à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: 02100

Saint-Quentin

Fête de la musique à Saint-Quentin Saint-Quentin, 21 juin 2021-21 juin 2021, Saint-Quentin. Fête de la musique à Saint-Quentin 2021-06-21 17:30:00 – 2021-06-23 21:30:00

Saint-Quentin 02100 0 0 0 La ville organise du 21 au 23 juin, une fête de la musique en mode drive-in dans un esprit festival sur 3 jours

Vous aurez aussi la possibilité de profiter :

D’un podium en déambulation dans le centre-ville et dans les quartiers (mix DJ) ‍

Des musiciens locaux se rendront également dans les Ehpad et Béguinages de la ville, le lundi 21 juin après-midi pour des animations musicales auprès des séniors

Gratuit, réservations obligatoires pour le drive-in dès le 8 juin au 03 23 62 36 77

Attention, les places sont limitées ‼️

Lundi 21 Juin 2021

Séance #01

17h45 > 18h20 : Groupe local

18h40 > 20h00 : BABYLON CIRCUS

Séance #02

20h30 > 21h00 : Groupe local

21h30 > 22h45 : BABYLON CIRCUS Mardi 22 Juin 2021

Séance #01

17h45 > 18h20 : Thérèse

18h40 > 20h00 : Terrenoire

Séance #02

20h30 > 21h00 : Thérèse

21h30 > 22h45 : Terrenoire Mercredi 23 Juin 2021

Séance #01

16h30 > 17h00 : Saperlipoppins

17h00 > 18h30 : CHŒUR DU NORD

Séance #02

19h00 > 19h30 : Saperlipoppins

19h30 > 21h30 : CHŒUR DU NORD

