FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-LÉZIN Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou, vendredi 21 juin 2024.

FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-LÉZIN Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Animations musicales sous le chapiteau à l’occasion de la Fête de la Musique !

Une nouvelle édition de la fête de la musique sous et autour du chapiteau ! 3 groupes sur scène et une nouvelle fanfare des Mauges !

JUNE, groupe de reprises POP/ROCK, composé de 4 musiciens, qui jouent des standards allant de Queen, U2, en passant par Dyonisos, Lady Gaga, Depeche Mode, Genesis…

LA FAILLE

Nés des cendres de Pignon sur Rue , les cinq membres de LA FAILLE ont conservé leurs instruments de la guitare au violon pour y adjoindre une base rythmique samplée qui appuie la batterie et vous ouvre les portes de leur univers. Entre influence ninety et chanson , chaque morceau raconte une histoire du

quotidien mêlée de pragmatisme, d’illusion, d’optimisme et de désespoir qu’interprète chacun de ces quarantenaires bien dans leurs converses .

La Faille, c’est presque du rock.

Le groupe Angevin KORTESS, style Pop-Rock, est l’association de cinq musiciens qui vous feront découvrir leurs compositions et chanter avec eux leurs reprises des chansons qui ont marqué l’histoire de la musique des années 60 jusqu’aux années 2000. Du Rock, de la Pop, une envie folle de partager ce bonheur simple passer un agréable moment tous ensemble, le temps d’un concert.

+ Fanfare et artistes locaux.

Avec la participation de l’AS Mauges et le comité des fêtes pour la restauration, Familles rurales St Lézin , Gâteaux et confiseries, le bar d’à côté pour l’hydratation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 18:30:00

fin : 2024-06-21

Saint-Lézin 4 Chemin de la Fontaine

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@unpasdecote.asso.fr

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-LÉZIN Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2024-02-14 par eSPRIT Pays de la Loire