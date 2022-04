FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-BREVIN, 18 juin 2022, .

FÊTE DE LA MUSIQUE À SAINT-BREVIN

2022-06-18 – 2022-06-18

La Municipalité, en partenariat avec les bars et les commerces, proposent de belles scènes ouvertes aux musiciens amateurs dans les centres des Pins et de l’Océan.

Le but : permettre à des musiciens amateurs de jouer dans la rue, pour le plus grand plaisir de tous.

Concrètement, des scènes ouvertes seront installées dans les centres-villes des Pins et de l’Océan à partir de 17 h et jusqu’à minuit.

Un accueil sera assuré sur chaque scène pour faciliter les rotations.

La coordination sera assurée par Geoffrey Lolli, animateur au Son’art.

Si vous avez envie de jouer pour cette fête de la musique, merci de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous et de rendre ce formulaire à la mairie avant le 30 avril 2022.

Formulaire d’inscription destiné aux musiciens amateurs

La Municipalité, en partenariat avec les bars et les commerces, proposent de belles scènes ouvertes aux musiciens amateurs dans les centres des Pins et de l’Océan.

Le but : permettre à des musiciens amateurs de jouer dans la rue, pour le plus grand plaisir de tous.

Concrètement, des scènes ouvertes seront installées dans les centres-villes des Pins et de l’Océan à partir de 17 h et jusqu’à minuit.

Un accueil sera assuré sur chaque scène pour faciliter les rotations.

La coordination sera assurée par Geoffrey Lolli, animateur au Son’art.

Si vous avez envie de jouer pour cette fête de la musique, merci de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous et de rendre ce formulaire à la mairie avant le 30 avril 2022.

Formulaire d’inscription destiné aux musiciens amateurs

dernière mise à jour : 2022-04-22 par