PLACE DE LA MAIRIE, le samedi 19 juin à 17:00

Nous sommes très heureux de pouvoir enfin faire à nouveau la fête tous ensemble ! La fête de la musique se déroulera sur la place Jean Jaurès. Elle sera animée par notre chanteur-guitariste et super DJ HENRI BELLOC pour le bonheur de tous! Nous vous attendons nombreux! Restauration sur place au ST THOMAS (chez Eric) – plats : *Burger sauce barbecue et frites* ou *Poulet coco légumes et riz* desserts : *Tarte maison* ou *Tiramisu*

ENTREE LIBRE

FETE DE LA MUSIQUE EN CENTRE VILLE PLACE JEAN JAURES DES 17H PLACE DE LA MAIRIE PLACE JEAN JAURES 31120 ROQUES Roques Haute-Garonne

2021-06-19T17:00:00 2021-06-19T22:45:00

