Fête de la Musique à Orbec Orbec, 21 juin 2022, Orbec.

Fête de la Musique à Orbec Orbec

2022-06-21 18:00:00 – 2022-06-21 21:00:00

Orbec Calvados Orbec

Venez en famille ou entre amis fêter la musique sur la place devant la mairie d’Orbec ! A partir de 18h, le rock et le blues seront à l’honneur avec The Terry Scott Band, Les Witch Doctors et Larry and the Spirit of Memphis.

Restauration et buvette sur place.

Concert en places assises mode “concert” ou “restauration” uniquement !

Port du masque obligatoire et consommation uniquement assis (6 par table max)

Venez en famille ou entre amis fêter la musique sur la place devant la mairie d’Orbec ! A partir de 18h, le rock et le blues seront à l’honneur avec The Terry Scott Band, Les Witch Doctors et Larry and the Spirit of Memphis.

Restauration et buvette…

+33 2 31 32 82 02

Venez en famille ou entre amis fêter la musique sur la place devant la mairie d’Orbec ! A partir de 18h, le rock et le blues seront à l’honneur avec The Terry Scott Band, Les Witch Doctors et Larry and the Spirit of Memphis.

Restauration et buvette sur place.

Concert en places assises mode “concert” ou “restauration” uniquement !

Port du masque obligatoire et consommation uniquement assis (6 par table max)

Orbec

dernière mise à jour : 2022-05-12 par