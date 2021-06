Nantes Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique, Nantes Fête de la musique à Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fête de la musique à Nantes Nantes Centre et Quartiers, 21 juin 2021-21 juin 2021, Nantes. 2021-06-21 L’entrée sur site sera libre dans la limite des places disponibles. Un comptage sera effectué et le respect des règles sanitaires assuré. Les concerts seront assis, sur chaises ou bancs, ou sur pelouse dans des cerceaux délimités, permettant de maintenir la distanciation sanitaire.Selon les conditions météorologiques du lundi 21 juin, l’événement pourrait être annulé le matin-même.

Horaire : 18:00 22:00

Gratuit : oui L’entrée sur site sera libre dans la limite des places disponibles. Un comptage sera effectué et le respect des règles sanitaires assuré. Les concerts seront assis, sur chaises ou bancs, ou sur pelouse dans des cerceaux délimités, permettant de maintenir la distanciation sanitaire.Selon les conditions météorologiques du lundi 21 juin, l’événement pourrait être annulé le matin-même. Une Fête de la musique revisitée dans 5 lieux publics à Nantes.Après l’annulation de tout événement l’année dernière, et au vu de la situation sanitaire actuelle et des dispositions particulières prises par l’État pour l’édition 2021 de cette Fête de lamusique (protocole sanitaire et mesures de sécurité), la Ville de Nantes va proposer aux Nantaises et aux Nantais une Fête de la musique revisitée. Dans le cadre autorisé par l’État, la Ville de Nantes a décidé d’organiser une Fête de la musique a minima, respectueuse des mesures sanitaires (couvre feu, configurations, jauges, etc), qui permettede faire vivre l’esprit de la Fête de la musique ancré dans les habitudes des Nantaises et des Nantais, tout en permettant aux musiciens amateurs d’exprimer leurs talents et de les partager. La Ville de Nantes va aménager 5 sites, principalement dans des parcs et jardins, pour pouvoir accueillir du public dans des jauges limitées. La programmation est confiée à des acteurs culturels du territoire, pour accueillir le public le 21 juin au soir, de 18h à 22h.5 évènements seront proposés sur 5 lieux différents avec des artistes amateurs : – Parc de la Boucardière à Chantenay : Programmateur Trempolino (musiques actuelles) – Jauge : 500 personnes.- Jardin Bréchoir à Toutes Aides : Programmateur Ecole de Musique Toutes Aides (classique) – Jauge : 230 personnes.- Caserne Mellinet à Saint-Donatien : Programmateur Big City Life (musiques actuelles) – Jauge : 280 personnes.- Square du lait de mai à Madeleine Champ de mars : Programmateur Conservatoire de Nantes (classique) – Jauge : 180 personnes.- Cour du Château des ducs en Centre ville : Urbains band – Ecole nantaise de cuivres – Terminus brassband – Jauge : 400 personne.> Les concerts organisés dans les restaurants et bars ne seront pas autorisés, de même que les concerts impromptus des musiciens sur la voie publique afin de ne pas créer de rassemblements. Nantes Centre et Quartiers . Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Nantes Centre et Quartiers Ville Nantes lieuville Nantes Centre et Quartiers Nantes