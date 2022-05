Fête de la Musique à Montreuil Montreuil Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Fête de la Musique à Montreuil Montreuil, 21 juin 2022, Montreuil. Fête de la Musique à Montreuil Montreuil

2022-06-21 – 2022-06-21

Montreuil Pas-de-Calais Montreuil Fête de la Musique 2022

Commune de Montreuil-sur-Mer

Mardi 21 juin

————————–

Comme chaque année, la commune de Montreuil accueille la Fête de la Musique.

Les bars et restaurations montreuillois vous proposent des concerts et des animations musicales. Une scène ouverte sera de nouveau à disposition des artistes sur la Place Gambetta.

Pour y participer, vous devez vous inscrire à : communication@ville-montreuil-sur-mer.fr ou bien au +33 (0)3 21 06 01 33 Le programme nous parviendra très prochainement. communication@ville-montreuil-sur-mer.fr +33 3 21 06 01 33 Fête de la Musique 2022

Commune de Montreuil-sur-Mer

Mardi 21 juin

————————–

Comme chaque année, la commune de Montreuil accueille la Fête de la Musique.

Les bars et restaurations montreuillois vous proposent des concerts et des animations musicales. Une scène ouverte sera de nouveau à disposition des artistes sur la Place Gambetta.

Pour y participer, vous devez vous inscrire à : communication@ville-montreuil-sur-mer.fr ou bien au +33 (0)3 21 06 01 33 Le programme nous parviendra très prochainement. Montreuil

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégorie d’évènement: Montreuil Autres Lieu Montreuil Adresse Ville Montreuil lieuville Montreuil

Montreuil Montreuil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Fête de la Musique à Montreuil Montreuil 2022-06-21 was last modified: by Fête de la Musique à Montreuil Montreuil Montreuil 21 juin 2022

Montreuil