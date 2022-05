Fête de la musique à Locquénolé Locquénolé, 11 juin 2022, Locquénolé.

Fête de la musique à Locquénolé Locquénolé

2022-06-11 18:00:00 – 2022-06-11 00:30:00

Locquénolé Finistère Locquénolé

L’Association Locqué-Musique et l’Association des parents d’élèves de l’école Robert-Toullec organisent l’édition 2022 de la Fête de la musique à Locquénolé ! Voici le programme : n- 18h à l’église Saint-Guénolé : les élèves de l’école Robert-Toullec vous présenteront des chants préparés en classe avec leurs enseignantes n- 18h30 à l’église Saint-Guénolé : la chorale henvicoise Mélodissimo et ses 65 choristes interpréteront des chansons françaises contemporaine n- à partir de 19h30 sur la scène installée Place du bourg : concerts avec les chants de Lyra puis le jazz de Mathieu n- 20h45 : les artistes locaux R2rien joueront des standards de rock et de chansons françaises n- 21 h 45 : concert du groupe Les Barons À’comptoir , qui vous servira un cocktail bien frappé de rock et de java, 100 % chansons française n- 22 h 45 : le groupe Echo interprétera ses compositions de rock et de musique soul n- 23h45 : concert du groupe Astrolaser qui vous fera danser sur de la musique pop, électronique et disco pour les nostalgiques des années 80 ! Un service de restauration et buvette sera assuré en continu de 18h à 22h 30. nVous souhaitez être bénévole pour aider à l’organisation de la soirée ? Contactez les associations !

jlz29@orange.fr +33 6 62 20 23 93

