Fête de la Musique à Liffré Liffré, 19 juin 2021-19 juin 2021, Liffré.

Fête de la Musique à Liffré 2021-06-19 – 2021-06-19

Liffré 35340 Liffré

Une Fête de la musique pas comme les autres !

Cette année, la Fête de la musique se réinvente.

Samedi 19 juin à 18h00 : diffusion du tournage des 5 groupes locaux à la tendance pop-rock-électro. Connectez-vous à cette heure-là sur la chaîne Youtube de la ville :

https://www.youtube.com/channel/UCRoMYOtjBGGbDeLLwbYoU5Q

Groupe Les Nez Rouges (LNR)

Muschy Muschy

Royal Democracy

We didn’t think about it

The bag’s groove

https://www.ville-liffre.fr/evenement/fete-de-la-musique/

