Fête de la Musique à l’épicerie du Coing Pont-d’Ouilly, 19 juin 2021-19 juin 2021, Pont-d'Ouilly.

Fête de la Musique à l’épicerie du Coing 2021-06-19 19:30:00 – 2021-06-19 rue du Stade René Vallée L’épicerie du Coing

Pont-d’Ouilly 14690 Pont-d’Ouilly

Et si on faisait la fête de la Musique tous ensemble le 19 juin à l’Epicerie du Coing ?

Très honoré de laisser l’organisation à une nouvelle association : G.I.S.E.L ( Groupe d’intervention et de soutien aux énergies locales) . Ils s’occupent de tout, donc au programme:

Collage artistique sur les grandes portes en métal de l’Epicerie accompagné d’un concert.

Ensuite Concert de « Sylvie et les Starlops »

et nous clôturerons avec « The Globediggerz »

Évidemment Saucisses et boissons seront sur place.

+33 6 20 99 26 12

L’épicerie du Coing à Pont-d’Ouilly

dernière mise à jour : 2021-06-11 par