2022-06-21 – 2022-06-21

Lannion 22300

La Ville de Lannion invite les associations et formations musicales de son territoire à venir se produire sur les scènes de la Fête de la Musique le mardi 21 juin, pour son édition 2022. Que vous soyez solo ou en groupe, de style pop, rock, funk, électro, disco et plus encore, vous êtes les bienvenus pour prendre part à la fête.

Du centre-ville à Ker Uhel, venez partager votre son dans une ambiance conviviale et agréable !

+33 2 96 46 64 22 http://www.lannion.bzh/

