Langeais Indre-et-Loire Deux groupes de musique se succèderont sur la scène installée sous la Halle de l’Espace Alingavia. Les Jus d’Box nous délivreront un répertoire électrique aux sonorités rock, suivi des Cordes & Boutons qui revisiteront les plus grands noms de la chanson française. Pas de buvette, ni de restauration sur place.

