Fête de la musique à Landiras Landiras, 21 juin 2022, Landiras.

Fête de la musique à Landiras Landiras

2022-06-21 18:30:00 – 2022-06-21 23:30:00

Landiras 33720

EUR Un joli programme cette année pour la fête de la musique qui peut enfin reprendre dans des conditions qui, nous l’espérons, seront normales.

Elle se déroulera comme d’habitude place de l’église le 21 juin à partir de 18h et jusque vers minuit

Cette année nous avons voulu favoriser les musiciens de notre commune

Au programme :

• La soirée commencera avec les jeunes de l’École de musique de Landiras.

• Suivi d’un groupe composé à 90 % de Landiranais (pop).

• on retrouvera ensuite le duo Landiranais Franke Sailla Duo (chanson Française au piano et voix)

• Suivi du groupe de nos 4 garçons Landiranais i-K-ré (rock).

• La soirée s’achèvera avec le groupe Shaolin Temple Defenders, de la région bordelaise (soul et funk).

Vous n’allez pas dépérir car les associations Le Cercle, La Menonaise et La Fraternelle vous proposeront ripaille.

+33 6 26 70 91 47

Landiras

