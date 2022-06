FÊTE DE LA MUSIQUE À LA TOURLANDRY Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire

FÊTE DE LA MUSIQUE À LA TOURLANDRY Chemillé-en-Anjou, 25 juin 2022, Chemillé-en-Anjou. FÊTE DE LA MUSIQUE À LA TOURLANDRY

Allée de Maillé La Tourlandry Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire La Tourlandry Allée de Maillé

2022-06-25 18:00:00 – 2022-06-25 22:00:00

La Tourlandry Allée de Maillé

Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire Venez nombreux au château de la Tourlandry à l’occasion de la fête de la musique afin de partager une soirée conviviale au sein de la cour d’honneur du site. La performance musicale sera faite par le gramophone du XIXème siècle, appartenant au château, avec les titres de grandes célébrités du répertoire Classique, du Music-Hall et d’autres de cette période.

Enfin, vous pourrez profiter d’un espace buvette. Cette manifestation est organisée au nom de l’association des Amis du Château. Soirée musicale conviviale au château de la Tourlandry à l’occasion de la Fête de la Musique ! culture.loisirs@chateaudelatourlandry.fr +33 7 60 42 65 63 https://chateaudelatourlandry.fr/ Venez nombreux au château de la Tourlandry à l’occasion de la fête de la musique afin de partager une soirée conviviale au sein de la cour d’honneur du site. La performance musicale sera faite par le gramophone du XIXème siècle, appartenant au château, avec les titres de grandes célébrités du répertoire Classique, du Music-Hall et d’autres de cette période.

Enfin, vous pourrez profiter d’un espace buvette. Cette manifestation est organisée au nom de l’association des Amis du Château. La Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire Other Lieu Chemillé-en-Anjou Adresse Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire La Tourlandry Allée de Maillé Ville Chemillé-en-Anjou lieuville La Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

FÊTE DE LA MUSIQUE À LA TOURLANDRY Chemillé-en-Anjou 2022-06-25 was last modified: by FÊTE DE LA MUSIQUE À LA TOURLANDRY Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 25 juin 2022 Allée de Maillé La Tourlandry Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire