Ille-et-Vilaine Dol-de-Bretagne Plus de 20 formations, plus de 120 musiciens se succèdent de 20h30 à minuit, de la Grande Rue des Stuarts à la place Chateaubriand. Du blues, du jazz, du rock, de la musique du monde, du trad …, un large choix de propositions pour que la Fête de la Musique ouvre grandes les portes de l’été. +33 2 99 48 00 17 http://www.dol-de-bretagne.fr/ à la Place Chateaubriand De la Grande Rue des Stuarts Dol-de-Bretagne

