Fête de la musique à la Kafet’Yères Cuverville-sur-Yères, 20 juin 2021-20 juin 2021, Cuverville-sur-Yères. Fête de la musique à la Kafet’Yères 2021-06-20 19:00:00 – 2021-06-20 23:00:00

Cuverville-sur-Yères 76260

Artiste pop rock Jearceau sera en live à la Kafet'yères. Réservation obligatoire. A 19h.

lakafetyeres@gmail.com
+33 2 35 82 76 08

