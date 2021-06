Castanet-le-Haut Castanet-le-Haut 34610, Castanet-le-Haut FETE DE LA MUSIQUE A LA FERME DU DEVES Castanet-le-Haut Castanet-le-Haut Catégories d’évènement: 34610

Castanet-le-Haut

FETE DE LA MUSIQUE A LA FERME DU DEVES Castanet-le-Haut, 20 juin 2021-20 juin 2021, Castanet-le-Haut. FETE DE LA MUSIQUE A LA FERME DU DEVES 2021-06-20 12:30:00 12:30:00 – 2021-06-20

Castanet-le-Haut 34610 Castanet-le-Haut Réservation conseillée. Rendez-vous à la ferme du Devès le dimanche 20 juin à partir de 12h30 ! On va fêter ensemble la musique, l’été et tout ce que vous voulez… Au programme : concert Olivier Mas Duo : blue, funk, swing, rock, folk, … Assiettes fermières, buvette, chapeau pour les artistes. +33 6 82 69 24 21 Rendez-vous à la ferme du Devès le dimanche 20 juin à partir de 12h30 ! On va fêter ensemble la musique, l’été et tout ce que vous voulez… Au programme : concert Olivier Mas Duo : blue, funk, swing, rock, folk, … Assiettes fermières, buvette, chapeau pour les artistes. Réservation conseillée. dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Détails Catégories d’évènement: 34610, Castanet-le-Haut Étiquettes évènement : Autres Lieu Castanet-le-Haut Adresse Ville Castanet-le-Haut lieuville 43.67199#2.92184