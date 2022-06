Fête de la Musique à La Calotterie La Calotterie La Calotterie Catégorie d’évènement: La Calotterie

Fête de la Musique à La Calotterie La Calotterie, 25 juin 2022, La Calotterie. Fête de la Musique à La Calotterie Place de l’Eglise La Calotterie

2022-06-25 – 2022-06-25

Place de l’Eglise La Calotterie 62170 La Calotterie Fête de la Musique

Commune de La Calotterie

Samedi 25 juin à 19h

————————–

Le Comité des Fêtes de la Calotterie organise la Fête de la Musique dans la commune le samedi 25 juin avec au programme scène ouverte, karaoké, présence d’un DJ. Vous pouvez réserver votre repas proposé par Alex’Frites jusqu’au 20 juin 2022 auprès du comité des fêtes. Menu : Américain (saucisse ou merguez) à 7€50 – Pour les enfants : saucisse/frites à 6€

Mail : comitedesfetes62170@gmail.com ou par adresse postale : 379 route de Beutin 62170 La Calotterie avec le règlement. comitedesfetes62170@gmail.com http://www.lacalotterie.sitew.fr/ Fête de la Musique

Commune de La Calotterie

Samedi 25 juin à 19h

————————–

Le Comité des Fêtes de la Calotterie organise la Fête de la Musique dans la commune le samedi 25 juin avec au programme scène ouverte, karaoké, présence d’un DJ. Vous pouvez réserver votre repas proposé par Alex’Frites jusqu’au 20 juin 2022 auprès du comité des fêtes. Menu : Américain (saucisse ou merguez) à 7€50 – Pour les enfants : saucisse/frites à 6€

Mail : comitedesfetes62170@gmail.com ou par adresse postale : 379 route de Beutin 62170 La Calotterie avec le règlement. Place de l’Eglise La Calotterie

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégorie d’évènement: La Calotterie Autres Lieu La Calotterie Adresse Place de l'Eglise Ville La Calotterie lieuville Place de l'Eglise La Calotterie

La Calotterie La Calotterie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-calotterie/

Fête de la Musique à La Calotterie La Calotterie 2022-06-25 was last modified: by Fête de la Musique à La Calotterie La Calotterie La Calotterie 25 juin 2022

La Calotterie