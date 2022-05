FÊTE DE LA MUSIQUE À LA BAULE La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

FÊTE DE LA MUSIQUE À LA BAULE La Baule-Escoublac, 21 juin 2022

2022-06-21 19:30:00 – 2022-06-21 23:00:00

GRATUIT – 19h30 à 20h30 : ÉLISE "The Voice 2021" – 21h à 23h : TRIO COVER "Sound of California"

