Fête de la musique à Kerlouan, 24 juin 2022

Fête de la musique à Kerlouan Esplanade du marché Bourg Kerlouan

2022-06-24 19:30:00 – 2022-06-24 23:59:00 Esplanade du marché Bourg

Kerlouan Finistère Kerlouan

Sur l’esplanade couverte de la place du marché, fête de la musique animée par le groupe Welcome to Sea Valley (ambiance rock) et Suzane Emsével (musiques populaires).

Grillades et buvette.

jo.gougay@orange.fr +33 6 98 23 50 75

