Fête de la musique à Henvic Henvic, 26 juin 2022

Fête de la musique à Henvic

Henvic Finistère

2022-06-26 16:00:00 – 2022-06-26 00:00:00

Henvic

Finistère

Henvic

Venez participer à la Fête de la musique d’Henvic, organisée par la chorale Mélodissimo.

Différents groupes se succéderont sur le placître de l’ancienne église :

An Dalar

Mélodissimo

Voisins Voix’in

Barbora Pilatikova et ses élèves

Marins des légendes

Une scène ouverte est prévue, à partir de 20 h 30 (inscriptions au 06 87 01 82 55).

En clôture et jusqu’à la nuit, le groupe An Dalar fera à nouveau danser le public sur une musique traditionnelle bretonne. En cas de mauvais temps, repli à la salle Marie-Jacq.

+33 6 87 01 82 55

