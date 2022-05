Fête de la Musique à Goderville Goderville, 21 juin 2022, Goderville.

Fête de la Musique à Goderville Goderville

2022-06-21 18:30:00 – 2022-06-21 23:30:00

Goderville 76110

La Mairie de Goderville participera à la Fête de la Musique le mardi 21 juin prochain, en centre-bourg, de 18h30 à 23h30.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, prévoyez votre pique-nique : tables et chaises seront mises à disposition !

Au menu musical, les années 80-90, de la musique irlandaise, de la pop et du rock français !

+33 2 35 10 40 70

