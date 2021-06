Gignac Gignac 34150, Gignac FÊTE DE LA MUSIQUE À GIGNAC Gignac Gignac Catégories d’évènement: 34150

Gignac 34150 Fête de la Musique le samedi 19 juin, à partir de 19h00 en centre-ville.

Fête de la Musique le samedi 19 juin, à partir de 19h00 en centre-ville.

Venez profiter d'un moment convivial en musique : 3 scènes (place de la Victoire, place de Verdun, Esplanade) où se produiront 9 groupes de musique. Variété, rock pop, spleen blues et autres vous feront danser jusqu'au bout de la nuit !

http://www.ville-gignac.fr/

