Fête de la musique à Fargues sur Ourbise Fargues-sur-Ourbise Fargues-sur-Ourbise Catégories d’évènement: 47700

Fargues-sur-Ourbise

Fête de la musique à Fargues sur Ourbise Fargues-sur-Ourbise, 18 juin 2022, Fargues-sur-Ourbise. Fête de la musique à Fargues sur Ourbise Le bourg Centre bourg Fargues-sur-Ourbise

2022-06-18 18:00:00 – 2022-06-18 02:00:00 Le bourg Centre bourg

Fargues-sur-Ourbise 47700 Fargues-sur-Ourbise Concert Fête de la musique

Scène ouverte : réservation jusqu’au 8 juin, guitariste à votre disposition au 06 89 65 59 54

Mélo’rythme, music’all, indigo, mamie et sa guitare

Animation dj

Restauration Buvette

Entrée libre Concert Fête de la musique

Scène ouverte : réservation jusqu’au 8 juin, guitariste à votre disposition au 06 89 65 59 54

Mélo’rythme, music’all, indigo, mamie et sa guitare

Animation dj

Restauration buvette

Entrée libre +33 6 89 65 59 54 Concert Fête de la musique

Scène ouverte : réservation jusqu’au 8 juin, guitariste à votre disposition au 06 89 65 59 54

Mélo’rythme, music’all, indigo, mamie et sa guitare

Animation dj

Restauration Buvette

Entrée libre Fargues sur Ourbise

Le bourg Centre bourg Fargues-sur-Ourbise

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 47700, Fargues-sur-Ourbise Autres Lieu Fargues-sur-Ourbise Adresse Le bourg Centre bourg Ville Fargues-sur-Ourbise lieuville Le bourg Centre bourg Fargues-sur-Ourbise Departement 47700

Fargues-sur-Ourbise Fargues-sur-Ourbise 47700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fargues-sur-ourbise/

Fête de la musique à Fargues sur Ourbise Fargues-sur-Ourbise 2022-06-18 was last modified: by Fête de la musique à Fargues sur Ourbise Fargues-sur-Ourbise Fargues-sur-Ourbise 18 juin 2022 47700 Fargues-sur-Ourbise

Fargues-sur-Ourbise 47700