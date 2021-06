Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois, Oise Fête de la musique à Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Fête de la musique à Crépy-en-Valois 2021-06-21 14:00:00 – 2021-06-21 22:30:00

Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois Retrouvons-nous tous le 21 Juin pour fêter la fête de la musique dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, dans les rues du centre-ville de Crépy-en-Valois. La ville est à la recherche de groupes, musiciens, chanteurs. Pour participer, contacter Laurent Maillot, chargé d’animations et évènements au 06.85.29.26.92 Programmation disponible prochainement.

A partir de 14h : fermeture de l’Avenue du Général de Gaule et de la rue nationale.

