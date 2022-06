Fête de la Musique à Cours Cours, 24 juin 2022, Cours.

Fête de la Musique à Cours Cours

2022-06-24 – 2022-06-24

Cours 47360 Cours

Sur les hauteurs du Pays de Serres, une soirée festive et animée vous attend à Cours pour célébrer la fête de la Musique!

De nombreux groupes se succèderont tout au long de la soirée avec des genres divers et variés: les Polissons de la Chanson interprèteront des compos de reprises, Elliptic enflammera la piste avec du rock 90’s, Gipsy vous fera bouger aux sons du swing manouche, tandis que Family Band vous proposera de la chanson de variété, André et Tatiana chanteront les beaux titres de la chanson française et enfin Companhia Viratge vous emportera dans l’ambiance enjouée de la chanson occitane! Un programme qui donne envie de danser!!!

Buvette et restauration sur place, avec des produits frais et extra-locaux (- de 15km!)

+33 7 77 00 63 61

mairie de Cours

Cours

