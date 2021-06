Cazères Jardin Public Cazères, Haute-Garonne Fête de la musique à Cazères Jardin Public Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Fête de la musique à Cazères Jardin Public, 27 juin 2021-27 juin 2021, Cazères. Fête de la musique à Cazères

Jardin Public, le dimanche 27 juin à 18:00

Le Comité des fêtes de Cazères et le club de rugby organisent la Fête de la musique au Jardin Public de Cazères le 26 juin à partir de 18h. Au programme : Orchestre, animation, restauration, buvette. Port du masque et station assise obligatoires.

Entrée libre

Organisé par le Comité des Fêtes de Cazères et le rugby Jardin Public Cazères Cazères Haute-Garonne

2021-06-27T18:00:00 2021-06-27T23:00:00

