Carantec 29660 Venez célébrer la Fête de la musique à partir de 18h00 et jusqu’à 21h00 dans le centre de Carantec et au jardin du Verger !

Au programme : 18h00 : Big Band de Carantec 18h45 : Duo Jazz Manouche – Julien Bataille et Julian Texier 19h15 : Boobs & Gambettes – Chorale de filles 20h00 : Pauvre S – Chanson française – Rock & Folk +33 2 98 67 00 30 https://www.ville-carantec.com/ Venez célébrer la Fête de la musique à partir de 18h00 et jusqu’à 21h00 dans le centre de Carantec et au jardin du Verger !

