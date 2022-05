Fête de la musique à Campénéac Campénéac, 11 juin 2022, Campénéac.

2022-06-11 – 2022-06-11

Campénéac Morbihan

A partir de 19h00, les groupes vont se succéder sur les différentes scènes. Les Barikos de l’association Bark’à Son vous ont concocté un programme alléchant pour une soirée endiablée. nAvec les groupes Kervegans, Jekyll Wood, Cent Detresses, Boulais, Kogane and Co, Batukacouak, DJ’s from Barik nPossibilité de restauration sur place ou menu à emporter proposé par l’orée de la forêt. nPour l’affiche de la soirée, le diable (patrimoine de la commune) sort de son église pour passer au platine !

asso.barikason@gmail.com

