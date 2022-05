Fête de la Musique à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: 76390

Aumale

Fête de la Musique à Aumale Aumale, 21 juin 2022, Aumale. Fête de la Musique à Aumale Aumale

2022-06-21 17:30:00 – 2022-06-21

Aumale 76390 PLACE LOUIS PHILIPPE Animations à partir de 17h45

En hommage à Jacques Hervieux Au programme :

– Les majorettes d’Aumale

– L’harmonie municipale

– Anthony V

– Florent Dady

– Patryck Duché Infos : 02 35 93 40 50 PLACE LOUIS PHILIPPE Animations à partir de 17h45

En hommage à Jacques Hervieux Au programme :

– Les majorettes d’Aumale

– L’harmonie municipale

– Anthony V

– Florent Dady

– Patryck Duché Infos : 02 35 93 40 50 +33 2 35 93 40 50 PLACE LOUIS PHILIPPE Animations à partir de 17h45

En hommage à Jacques Hervieux Au programme :

– Les majorettes d’Aumale

– L’harmonie municipale

– Anthony V

– Florent Dady

– Patryck Duché Infos : 02 35 93 40 50 Aumale

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 76390, Aumale Autres Lieu Aumale Adresse Ville Aumale lieuville Aumale Departement 76390

Aumale Aumale 76390 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aumale/

Fête de la Musique à Aumale Aumale 2022-06-21 was last modified: by Fête de la Musique à Aumale Aumale Aumale 21 juin 2022 76390 Aumale

Aumale 76390