2022-06-18

17h les élèves de l’école d’accordéon

17h45 : chorale des gabariers

18h35 : Los Gojats des Porti

19h15 : les échos Limousins

20h10 : Marine Auger à la harpe Musique dans les rues :

21h : Elegua Jazz vers le pub-restaurant Black Lion

21h : Gaël Rouillac vers le bar Les galets

Deux lieux, deux univers…

dernière mise à jour : 2022-06-02

