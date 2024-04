FÊTE DE LA MUSIQUE 2024 BY MONTPELLIER TECHNO MIX INSOLITES ET VISIONS Montpellier, vendredi 21 juin 2024.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2024 BY MONTPELLIER TECHNO MIX INSOLITES ET VISIONS Montpellier Hérault

Comme l’année dernière Montpellier Techno voit les choses en grand ! Et oui plutôt qu’une scène, ça sera deux !

Aux Arceaux en coorganisation avec les Mix Insolites et à la place Castellane en coorganisation avec Visions !

Vous êtes prêts ? Parce que ça va chauffer !

Les bars à proximité seront prêts à vous hydrater

– La Cigale (Arceaux)

– Le Victoria, Le Novelty et le Café des Arts (Place Castellane)

Horaires

-18h à 01h (Arceaux)

-17h à 01h (Place Castellane)

LINE UP

Scène Arceaux

• 18h Umaedo (House Tech House)

• 19h Allon (Afro House)

• 20h Andorra (Deep Techno)

• 21h Attalin (Melodic Techno + Live instrument)

• 22h Sandii (Melodic Techno)

• 23h Charlotte Newman (Techno)

• 00h Lucile Cordova (Techno)

Scène Castellane

• 17h Volclair (Tech-House)

• 18h Nephast (Deep Tech)

• 19h Paul Trent (Deep Tech)

• 20h Teus (Deep Tech, Tech House)

• 21h Xaminota (Techno)

• 22h CFC (Groovy Techno)

• 23h Mariana (Techno)

• 00h NCTX (Hardgroove)

Gratuit .

Début : 2024-06-21 17:00:00

fin : 2024-06-21 23:55:00

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

