.Tout public. gratuit Sur réservation Le duo Gilles et Giselle se produit à la Médiathèque Jean-Pierre Melville quelques jours avant la Fête de la musique 2023 ! Gilles et Giselle, c’est une chanteuse et un chanteur

accompagnés d’une guitare, qui reprennent et arrangent en acoustique des

chansons qui leur plaisent. Une heure de concert tout doux, qui va de la pop

célèbre des années 70 à de petites pépites méconnues d’aujourd’hui, en anglais

et en français, à une ou deux voix mais plutôt deux voix qu’une. Gilles

(Sophie) et Giselle (Alexis) sont de grands sensibles qui ont hâte de vous

présenter leurs dénicheries. L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CE CONCERT EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 18 AVRIL. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/gilles-et-giselle&src=agenda

