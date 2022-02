Fête de la Musique 2022 – Vallet Centre-ville de Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Fête de la Musique 2022 – Vallet Centre-ville de Vallet, 11 juin 2022, Vallet. Fête de la Musique 2022 – Vallet

Centre-ville de Vallet, le samedi 11 juin à 19:00

Quelle joie à l’idée de pouvoir à nouveau déambuler dans les rues de Vallet aux sons des groupes locaux ! La Ville de Vallet, les associations, les cafetiers et restaurateurs vous concoctent un programme de choix avec 10 scènes réparties dans le centre ville ! Programme complet disponible mi-mai

Entrée libre / Dans les rues du centre ville

Après 2 ans d’attente, c’est le retour de la fête de la Musique à Vallet ! Centre-ville de Vallet place charles de gaulle 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T19:00:00 2022-06-11T23:59:00

