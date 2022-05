Fête de la musique 2022 Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Fête de la musique 2022 Valence, 21 juin 2022, Valence. Fête de la musique 2022 Valence

2022-06-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-21

Valence Drôme Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, elle célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. fetedelamusique@mairie-valence.fr +33 4 75 79 00 12 Valence

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Fête de la musique 2022 Valence 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique 2022 Valence Valence 21 juin 2022 Drôme Valence

Valence Drôme