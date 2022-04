Fête de la Musique 2022 Tracy-le-Mont, 18 juin 2022, Tracy-le-Mont.

Fête de la Musique 2022 Tracy-le-Mont

2022-06-18 16:00:00 – 2022-06-18 22:30:00

Tracy-le-Mont Oise Tracy-le-Mont

Le beau temps revient, avec lui la fête est aussi de retour à Tracy-le-Mont

Le parc de l’Horloge reprend petit à petit ses couleurs d’été afin d’accueillir pour la troisième année consécutive la Fête de la Musique.

Scèn’A’Prod et U&Stage posent les caissons de basses et leur scène pour vous offrir une soirée musicale de qualité, où groupes Rock, Pop, Acoustique et DJ jouerons pour votre et notre plus grand plaisir.

Alors notez la date, préparer la crème solaire et réservez vos places directement ici :?https://linkr.bio/scenaprod

scenaprodevent@gmail.com +33 6 59 52 81 34

