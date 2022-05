Fête de la Musique 2022 Parc de l’Horloge, 18 juin 2022, Tracy-le-Mont.

Fête de la Musique 2022

Parc de l’Horloge, le samedi 18 juin à 16:00

Le beau temps revient, avec lui la fête est aussi de retour à Tracy-le-Mont Le parc de l’Horloge reprend petit à petit ses couleurs d’été afin d’accueillir pour la troisième année consécutive la Fête de la Musique. Scèn’A’Prod et U&Stage posent les caissons de basses et leur scène pour vous offrir une soirée musicale de qualité, où groupes Rock, Pop, Acoustique et DJ jouerons pour votre et notre plus grand plaisir. ? Alors notez la date, préparer la crème solaire et réservez vos places directement ici : [https://linkr.bio/scenaprod](https://linkr.bio/scenaprod) ➡️ Réservation entrée prioritaire de 16h à 16h30 ➡️ Entrée libre à partir de 16h30

Entrée libre, réservation possible

Parc de l’Horloge 56 rue de nervaise, 60170 Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont Oise



