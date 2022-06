FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 Grandvillers Grandvillers Catégories d’évènement: 88600

Grandvillers

FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 Grandvillers, 18 juin 2022, Grandvillers. FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 Grandvillers

2022-06-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-18 23:59:00 23:59:00

Grandvillers 88600 Grandvillers Fête de la musique traditionnelle de la commune de Grandvillers organisée par l’association de la musique de Grandvillers.

Représentation de l’orchestre d’harmonie, de l’orchestre junior, de la battucada ainsi que soirée animée par le groupe Nawak de Saint Die des Vosges.

Repas et buvette sur place.

Entrée libre +33 6 75 06 49 50 Grandvillers

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 88600, Grandvillers Autres Lieu Grandvillers Adresse Ville Grandvillers lieuville Grandvillers Departement 88600

Grandvillers Grandvillers 88600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grandvillers/

FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 Grandvillers 2022-06-18 was last modified: by FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 Grandvillers Grandvillers 18 juin 2022 88600 Grandvillers

Grandvillers 88600