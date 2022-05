Fête de la Musique 2022 Dinard, 21 juin 2022, Dinard.

Fête de la Musique 2022 Dinard

2022-06-21 – 2022-06-21

Dinard Ille-et-Vilaine

La musique est fêtée de par le monde chaque année le 21 juin ; dans les rues, parcs et jardins, les musiciens fêtent cet art populaire, toujours tendance, sans cesse renouvelé : musique classique, traditionnelle, du monde, urbaine, expérimentale…

Dans les différents quartiers de Dinard, artistes, chanteurs, groupes et chorales, dans les styles pop, rock ou jazz, transmettront leur énergie, leur savoir et exprimeront leur talent et leur énergie pour le plus grand bonheur des spectateurs.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Remplir le bulletin de participation en téléchargement ci-dessous et le retourner au Service Animation impérativement avant le lundi 25 avril 2022.

Mardi 21 juin 2022 – Centre de ville de Dinard

+33 2 99 16 30 58 http://www.ville-dinard.fr/

La musique est fêtée de par le monde chaque année le 21 juin ; dans les rues, parcs et jardins, les musiciens fêtent cet art populaire, toujours tendance, sans cesse renouvelé : musique classique, traditionnelle, du monde, urbaine, expérimentale…

Dans les différents quartiers de Dinard, artistes, chanteurs, groupes et chorales, dans les styles pop, rock ou jazz, transmettront leur énergie, leur savoir et exprimeront leur talent et leur énergie pour le plus grand bonheur des spectateurs.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Remplir le bulletin de participation en téléchargement ci-dessous et le retourner au Service Animation impérativement avant le lundi 25 avril 2022.

Mardi 21 juin 2022 – Centre de ville de Dinard

Dinard

dernière mise à jour : 2022-05-03 par