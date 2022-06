Fête de la musique 2022 Chambray-lès-Tours, 21 juin 2022, Chambray-lès-Tours.

Fête de la musique 2022 Chambray-lès-Tours

2022-06-21 – 2022-06-21

Chambray-lès-Tours 37170

La Fête de la Musique revient le mardi 21 juin 2022 à Chambray-lès-Tours ! Après deux éditions bousculées en raison de la crise sanitaire, cet incontournable événement musical revient plus en forme que jamais. L’occasion de se rendre à l’Esplanade du pôle culturel pour chanter, danser et découvrir gratuitement des groupes et artistes.

La fête de la musique met à l’honneur tous les styles et tous les genres, le temps d’une soirée unique.

– 18h30 Harmonie Municipale & Pizzicat’ Orchestra

– 19h45 La Chambriolle

– 20h30 The Jake Walkers

+33 2 47 48 45 67 https://www.ville-chambray-les-tours.fr/

Chambray-lès-Tours

