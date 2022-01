Fête de la Musique 2022 Cavalaire-sur-Mer Cavalaire-sur-Mer Catégories d’évènement: Cavalaire-sur-Mer

Var

Fête de la Musique 2022 Cavalaire-sur-Mer, 21 juin 2022, Cavalaire-sur-Mer. Fête de la Musique 2022 Cavalaire-sur-Mer

2022-06-21 – 2022-06-21

Cavalaire-sur-Mer Var Cavalaire-sur-Mer Le Mardi 21 juin 2022 la ville de Cavalaire-sur-Mer fête la musique dans toute sa diversité : Chanson française, jazz, rock, pop ou classique surgissent à chaque coin de rue dès 19h00, avec un grand concert gratuit à 21h30 place Sainte Estelle. +33 4 94 64 00 96 Cavalaire-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-17 par Office de tourisme de Cavalaire

Détails Catégories d’évènement: Cavalaire-sur-Mer, Var Autres Lieu Cavalaire-sur-Mer Adresse Ville Cavalaire-sur-Mer lieuville Cavalaire-sur-Mer