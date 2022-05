FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 Cabrières Cabrières Catégories d’évènement: CABRIERES

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 Cabrières, 18 juin 2022, Cabrières. FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 Cabrières

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18 23:00:00

Cabrières Hérault Cabrières À 14h au départ de Cabrières, une randonnée musicale avec le cercle occitan Tega-Los vous mènera jusqu’au hameau des Crozes, où les réjouissances se poursuivront l’après-midi : scène ouverte pour chanteurs et musiciens, stands de producteurs locaux, visites guidées du hameau. À 18h, concert du chœur Lo Cocut, suivi d’un apéritif et d’un repas partagé. À partir de 21h, balèti animé par le groupe Tindarel.

Organisé par le cercle occitan Los Vissonèls Gratuit. Parking sur place. À 14h au départ de Cabrières, une randonnée musicale avec le cercle occitan Tega-Los vous mènera jusqu’aux Crozes, où les réjouissances se poursuivront l’après-midi : scène ouverte pour chanteurs et musiciens, stands de producteurs locaux, visites guidées du hameau. À 18h, concert du chœur Lo Cocut, suivi d’un apéritif et d’un repas partagé. À partir de 21h, balèti animé par le groupe Tindarel. À 14h au départ de Cabrières, une randonnée musicale avec le cercle occitan Tega-Los vous mènera jusqu’au hameau des Crozes, où les réjouissances se poursuivront l’après-midi : scène ouverte pour chanteurs et musiciens, stands de producteurs locaux, visites guidées du hameau. À 18h, concert du chœur Lo Cocut, suivi d’un apéritif et d’un repas partagé. À partir de 21h, balèti animé par le groupe Tindarel.

Organisé par le cercle occitan Los Vissonèls Gratuit. Parking sur place. Cabrières

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: CABRIERES, Hérault Autres Lieu Cabrières Adresse Ville Cabrières lieuville Cabrières Departement Hérault

Cabrières Cabrières Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabrieres/

FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 Cabrières 2022-06-18 was last modified: by FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 Cabrières Cabrières 18 juin 2022 Cabrières Hérault

Cabrières Hérault