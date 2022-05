FETE DE LA MUSIQUE 2022 Béziers Béziers Catégories d’évènement: 34500

Béziers 34500 Place de la Mairie:

– de 18h à 19h: Scène Révélation – Tremplin

Un jury de professionnels décernera deux prix parmi les 5 groupes ou artistes sélectionnés.

– à partir de 20h: Trio Francis Balzamo, Michel Alcaïna et Eric Pastor, suivi par Biddie Briaval Quartet Place Jean Jaurès:

– de 19h à 20h : Tremplin DJ’s

– de 20h à 1h : Laurent Pepper & Friends – Flo Sivet – Vincent STV – Greg Lassiera Allées Paul Riquet:

– à partir de 20h: Mr White – Collectif Blues Band Place de la Madeleine:

– à 20h : Marc Hévéa

– à 22h: Dounia Arssi Quintet Halles de Béziers:

– de 19h à 1h: La Banda Mescladis – Les Mesclakids – Les Bananes Flambées – La Bande à Béziers – DJ Joff Randall Place du Forum:

– de 19h à 23h: El Sol – Swinging Just – Elodie Bessiere – Iberia – Cabaret Pixee – Association Danse Néoclassique – Charm’s country – Marisma Place Pierre Lavabre:

– à 20h30 Duo Clandestino Rue Guibal:

– à 20h Nolika Cours du Palais Épiscopal:

– de 19h à 20h: Conservatoire Béziers Méditerranée, orchestres d’harmonies 1 et 2 dirigés par Pierre Serres et Thibaut Brebbia. Classe de percussions dirigée par Thibaud Brebbia.

– de 20h15 à 21h30: La Lyre Bitteroise Église des Pénitents Bleus:

– de 19h à 20h30: Conservatoire Béziers Méditerranée

Octuor de saxophone dirigé par Antoine Manfredi

Musiques du monde dirigé par Fabio Gallicci

Atelier tango dirigé par Angélique Maronni

Association Artémime Arts des Signes Cathédrale Saint-Nazaire:

– à 18h: Christopher Hainsworth et l’association des Amis de l’Orgue

– à 18h30: La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs de Béziers vous présente les musiques sacrées avec des œuvres de Puccini, Vivaldi, Mozart, Caccini, Händel,…

– à 19h30: Le Conservatoire Béziers Méditerranée présente « Gloria de Vivaldi » dirigé par Mathieu Bonnin Place de la Révolution, à 18h association Béziers Sardanistes. Place Saint-Jacques:

– de 18h30 à 23h30 animations assurées par le comité de quartier Saint-Nazaire Saint-Celse et Saint-Jacques Parc de la Gayonne:

– de 15h à 17h: Prestations des classes à horaires aménagés musique primaire « École des Romarins »

