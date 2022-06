Fête de la musique

Fête de la musique, 25 juin 2022, . Fête de la musique

2022-06-25 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-26 00:00:00 00:00:00 La fête de la musique sera organisée le Samedi 25 Juin afin que vous puissiez profiter de votre soirée. Démonstrations de Tempo Danse et de l’Ecole de musique municipale. Repas (10€ par personne) et enfin concert duo. Fête de la musique sur Saint-Andiol. +33 4 90 95 48 95 La fête de la musique sera organisée le Samedi 25 Juin afin que vous puissiez profiter de votre soirée. Démonstrations de Tempo Danse et de l’Ecole de musique municipale. Repas (10€ par personne) et enfin concert duo. dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville