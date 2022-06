Fête de la musique

Fête de la musique, 25 juin 2022, . Fête de la musique



2022-06-25 – 2022-06-25 Fête de la musique. 14h00: concours de pétanque. Un lot à tous les participants. Buvette. 20h00: Méchoui (adultes: 20€, enfants -12 ans: 8€) . Bal gratuit. Réservation impérative avant le 21 juin. Fête de la musique. 14h00: concours de pétanque. Un lot à tous les participants. Buvette. 20h00: Méchoui (adultes: 20€, enfants -12 ans: 8€) . Bal gratuit. Réservation impérative avant le 21 juin. Fête de la musique. 14h00: concours de pétanque. Un lot à tous les participants. Buvette. 20h00: Méchoui (adultes: 20€, enfants -12 ans: 8€) . Bal gratuit. Réservation impérative avant le 21 juin. comité des fêtes saint-crépin dernière mise à jour : 2022-06-18 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville