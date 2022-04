Fête de la musique, 21 juin 2022, .

Fête de la musique

2022-06-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-21 00:00:00 00:00:00

Touques organise un grand concert des TuXedo pour la nuit de cette fête de la musique.

TuXedo revisite les standards de la pop, de la funk, de la soul et du rock. D’Aretha Franklin à Bruno Mars en passant par Dua Lipa, Justin Timberlake, Les Black Eyed Peas ou encore The Weeknd, TuXedo réinterprète les plus grands tubes sans jamais trahir l’original. Le groupe est composé de 6 à 9 musiciens professionnels – une chanteuse, un chanteur, un guitariste, un clavier-DJ, un batteur, un bassiste et 3 cuivres.

Touques organise un grand concert des TuXedo pour la nuit de cette fête de la musique.

TuXedo revisite les standards de la pop, de la funk, de la soul et du rock. D’Aretha Franklin à Bruno Mars en passant par Dua Lipa, Justin Timberlake, Les Black…

animation@mairiedetouques.fr +33 2 31 88 00 07 http://www.mairiedetouques.fr/

Touques organise un grand concert des TuXedo pour la nuit de cette fête de la musique.

TuXedo revisite les standards de la pop, de la funk, de la soul et du rock. D’Aretha Franklin à Bruno Mars en passant par Dua Lipa, Justin Timberlake, Les Black Eyed Peas ou encore The Weeknd, TuXedo réinterprète les plus grands tubes sans jamais trahir l’original. Le groupe est composé de 6 à 9 musiciens professionnels – une chanteuse, un chanteur, un guitariste, un clavier-DJ, un batteur, un bassiste et 3 cuivres.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par