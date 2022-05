FETE DE LA MUSIQUE

FETE DE LA MUSIQUE, 21 juin 2022, . FETE DE LA MUSIQUE

2022-06-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-21 01:00:00 01:00:00 Fête de la Musique à Montagnac Les élèves de l'école de musique en Pays de Pezenas se produiront sur le parvis de l'église de Montagnac. L'orchestre BORY's reviendra enthousiasmer le public sur l'esplanade des platanes. Des jeunes talents pourront s'essayer sur scène accompagnés de musiciens. dernière mise à jour : 2022-05-08 par

