Fête de la musique

Fête de la musique, 21 juin 2022, . Fête de la musique

2022-06-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-21 00:00:00 00:00:00 Fête de la musique à Saint-Pair-Sur-Mer. Programmation : De 18h00 à 18h45 : groupe Vocal Syrinx à l’église. De 19h00 à 20h00 : Cigale Do Brazil en déambulation. Puis Fête de la musique dans les bars du centre-ville. Renseignements auprès de l’Office Culturel de Saint-Pair-Sur-Mer au 02 33 70 60 41. Fête de la musique à Saint-Pair-Sur-Mer. Programmation : De 18h00 à 18h45 : groupe Vocal Syrinx à l’église. De 19h00 à 20h00 : Cigale Do Brazil en déambulation. Puis Fête de la musique dans les bars du centre-ville. Renseignements auprès de… officeculturel@saintpairsurmer.fr +33 2 33 70 60 41 http://saintpairsurmer.fr/ Fête de la musique à Saint-Pair-Sur-Mer. Programmation : De 18h00 à 18h45 : groupe Vocal Syrinx à l’église. De 19h00 à 20h00 : Cigale Do Brazil en déambulation. Puis Fête de la musique dans les bars du centre-ville. Renseignements auprès de l’Office Culturel de Saint-Pair-Sur-Mer au 02 33 70 60 41. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville